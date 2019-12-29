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Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак вывел в распоряжение начальник Южноукраинского отдела СБУ Павла Малого.
Об этом в своем канале в Telegram написал активист Денис Жело.
— Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак продолжает проводить антикоррупционную зачистку спецслужбы от «оборотней в погонах». По имеющейся у меня информации, выведен в распоряжение - уволен с занимаемой должности начальник Южноукраинского отдела СБУ Павел Малый, который буквально сросся с местными коррупционерами и криминалитетом. Соответствующий документ уже подписан в Центральном аппарате СБУ, – написал Денис Жело.
По словам активиста, Павел Малый игнорировал обращения предпринимателей из Южноукраинска о давлении со стороны депутата городского совета.
— Масса предпринимателей из Южноукраинска обращались в Южноукраинский отдел СБУ с заявлениями о том, что с них требует деньги депутат Квасневский. Но, при отработке, информация «сливалась» и он постоянно выходил сухим из воды. Фактов предостаточно, и на лицо полная бездеятельность со стороны Павла Малого, – отметил активист.
Отметим, ранее николаевский активист Денис Жело опубликовал список сотрудников отдела «К» СБУ в Николаевской области, которых обвинил в вымогательствах и взяточничестве. Денис Жело обратился к новому начальнику Николаевского управления СБУ Виталию Герсаку с просьбой обратить внимание на ряд сотрудников отдела «К», которые, по его словам, занимаются вымогательством, давлением на бизнес и сотрудничеством с криминалитетом. Он опубликовал список сотрудников, которые, по его словам, входят в преступную группировку, с указанием «ролей» в ней.
В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал организовать встречу с начальником Управления Службы безопасности Украины Виталием Герсаком для общественных активистов, которые выступают в защиту сотрудников отдела «К», которых обвинили в коррупции.
Денис Жело возмутился тем, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник вместо реакции на заявление о возможных преступлениях сотрудников отдела «К» СБУ в области пытается найти людей, которые могли передать эту информацию ему.
В ноябре глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, на время проверки отделом внутренней безопасности, вывел в распоряжение семь сотрудников ведомства.
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Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак вывел в распоряжение начальник Южноукраинского отдела СБУ Павла Малого.
Об этом в своем канале в Telegram написал активист Денис Жело.
— Начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак продолжает проводить антикоррупционную зачистку спецслужбы от «оборотней в погонах». По имеющейся у меня информации, выведен в распоряжение - уволен с занимаемой должности начальник Южноукраинского отдела СБУ Павел Малый, который буквально сросся с местными коррупционерами и криминалитетом. Соответствующий документ уже подписан в Центральном аппарате СБУ, – написал Денис Жело.
По словам активиста, Павел Малый игнорировал обращения предпринимателей из Южноукраинска о давлении со стороны депутата городского совета.
— Масса предпринимателей из Южноукраинска обращались в Южноукраинский отдел СБУ с заявлениями о том, что с них требует деньги депутат Квасневский. Но, при отработке, информация «сливалась» и он постоянно выходил сухим из воды. Фактов предостаточно, и на лицо полная бездеятельность со стороны Павла Малого, – отметил активист.
Отметим, ранее николаевский активист Денис Жело опубликовал список сотрудников отдела «К» СБУ в Николаевской области, которых обвинил в вымогательствах и взяточничестве. Денис Жело обратился к новому начальнику Николаевского управления СБУ Виталию Герсаку с просьбой обратить внимание на ряд сотрудников отдела «К», которые, по его словам, занимаются вымогательством, давлением на бизнес и сотрудничеством с криминалитетом. Он опубликовал список сотрудников, которые, по его словам, входят в преступную группировку, с указанием «ролей» в ней.
В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал организовать встречу с начальником Управления Службы безопасности Украины Виталием Герсаком для общественных активистов, которые выступают в защиту сотрудников отдела «К», которых обвинили в коррупции.
Денис Жело возмутился тем, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник вместо реакции на заявление о возможных преступлениях сотрудников отдела «К» СБУ в области пытается найти людей, которые могли передать эту информацию ему.
В ноябре глава СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, на время проверки отделом внутренней безопасности, вывел в распоряжение семь сотрудников ведомства.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов