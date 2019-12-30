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В течение суток воскресенья, 29 декабря, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в вечерней сводке.
— Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сводке.
В частности, два обстрела украинских позиций зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
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В течение суток воскресенья, 29 декабря, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в вечерней сводке.
— Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сводке.
В частности, два обстрела украинских позиций зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов