В течение суток воскресенья, 29 декабря, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в вечерней сводке.

— Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия… Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сводке.

В частности, два обстрела украинских позиций зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.