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В ночь на 29 декабря в Виннице произошел взрыв возле отделения Ощадбанка на улице Литвиненко. Целью злоумышленников был банкомат.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
— 29 декабря около 4:10 в полицию поступило сообщение о повреждении помещения отделения Ощадбанка в областном центре по ул. Литвиненко, – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
— По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка ... Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами, – добавили в полиции.
Полиция ищет причастного к организации взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на тайное хищение чужого имущества». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре, в Харьковской области взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.
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В ночь на 29 декабря в Виннице произошел взрыв возле отделения Ощадбанка на улице Литвиненко. Целью злоумышленников был банкомат.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
— 29 декабря около 4:10 в полицию поступило сообщение о повреждении помещения отделения Ощадбанка в областном центре по ул. Литвиненко, – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
— По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка ... Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами, – добавили в полиции.
Полиция ищет причастного к организации взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на тайное хищение чужого имущества». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре, в Харьковской области взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов