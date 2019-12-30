Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

— 29 декабря около 4:10 в полицию поступило сообщение о повреждении помещения отделения Ощадбанка в областном центре по ул. Литвиненко, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.

— По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка ... Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами, – добавили в полиции.

Полиция ищет причастного к организации взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на тайное хищение чужого имущества». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре, в Харьковской области взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.