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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя до трех лет тюрьмы и штрафа в 3 миллиона юаней (примерно 430 тысяч долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
— Учитывая преступное деяние трех обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 миллиона юаней, — указывается в приговоре.
Отметим, что ранее китайское правительство запретило исследователю Хэ Цзянькую, который попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ путем отключения гена CCR5, и членам его команды проводить исследования.
Напомним, что в Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры.
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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя до трех лет тюрьмы и штрафа в 3 миллиона юаней (примерно 430 тысяч долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
— Учитывая преступное деяние трех обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 миллиона юаней, — указывается в приговоре.
Отметим, что ранее китайское правительство запретило исследователю Хэ Цзянькую, который попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ путем отключения гена CCR5, и членам его команды проводить исследования.
Напомним, что в Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов