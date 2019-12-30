Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя до трех лет тюрьмы и штрафа в 3 миллиона юаней (примерно 430 тысяч долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

— Учитывая преступное деяние трех обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 миллиона юаней, — указывается в приговоре.

Отметим, что ранее китайское правительство запретило исследователю Хэ Цзянькую, который попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ путем отключения гена CCR5, и членам его команды проводить исследования.

Напомним, что в Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры.