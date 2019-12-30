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Правоохранители Казахстана рассматривают три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты на прошлой неделе.
Об этом сообщает Укринформ.
— Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, - говорится в сообщении главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.
По словам Тургумбаева, в настоящее время проводится осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера.
Он добавил, что самолет будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться его осмотр.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
Позже стало известно, что количество погибших при крушении самолета увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших.
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Правоохранители Казахстана рассматривают три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты на прошлой неделе.
Об этом сообщает Укринформ.
— Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, - говорится в сообщении главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.
По словам Тургумбаева, в настоящее время проводится осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера.
Он добавил, что самолет будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться его осмотр.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
Позже стало известно, что количество погибших при крушении самолета увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов