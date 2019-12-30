Сегодня, 30 декабря, в 8:30 в троллейбусе №3037, который двигался из микрорайона Северный на Намыв, пожилой женщине внезапно стало плохо. Она умерла до приезда скорой.

Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» в Facebook.

На остановке «Школьная» водитель вызвал скорую и собственными силами в течение десяти минут пытался оказывать первую медицинскую помощь женщине.

К сожалению, спасти её не удалось. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. Ей было 78 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и отдел безопасности движения КП «Николаевэлектротранс». Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Задержек в движении троллейбусов нет. Коллектив «Николаевэлектротранса» выражает искренние соболезнования семье умершей.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) в продленном режиме будут работать трамваи № 1, №3 и троллейбусы №2 и №6.