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Сегодня, 30 декабря, в 8:30 в троллейбусе №3037, который двигался из микрорайона Северный на Намыв, пожилой женщине внезапно стало плохо. Она умерла до приезда скорой.
Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» в Facebook.
На остановке «Школьная» водитель вызвал скорую и собственными силами в течение десяти минут пытался оказывать первую медицинскую помощь женщине.
К сожалению, спасти её не удалось. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. Ей было 78 лет.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и отдел безопасности движения КП «Николаевэлектротранс». Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Задержек в движении троллейбусов нет. Коллектив «Николаевэлектротранса» выражает искренние соболезнования семье умершей.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) в продленном режиме будут работать трамваи № 1, №3 и троллейбусы №2 и №6.
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Сегодня, 30 декабря, в 8:30 в троллейбусе №3037, который двигался из микрорайона Северный на Намыв, пожилой женщине внезапно стало плохо. Она умерла до приезда скорой.
Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» в Facebook.
На остановке «Школьная» водитель вызвал скорую и собственными силами в течение десяти минут пытался оказывать первую медицинскую помощь женщине.
К сожалению, спасти её не удалось. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины. Ей было 78 лет.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и отдел безопасности движения КП «Николаевэлектротранс». Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Задержек в движении троллейбусов нет. Коллектив «Николаевэлектротранса» выражает искренние соболезнования семье умершей.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) в продленном режиме будут работать трамваи № 1, №3 и троллейбусы №2 и №6.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов