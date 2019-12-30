28 декабря около 16:00 в отдел полиции обратилась работница Первомайского центра реабилитации детей, сообщившая, что 13-летняя воспитанница их учреждения ушла в школу и не вернулась. Как оказалось, она было со своим 40-летним знакомым, который вступил с ней в половую связь.

Об этом сообщает сайт полиции Николаевской области.

Правоохранители в течение нескольких часов установили местонахождение беглянки. Как выяснилось, все это время она находилась вместе со своим 40-летним знакомым, который несмотря на ее возраст, вступил с ней в половую связь.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 УКУ «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять все обстоятельства преступления.

Напомним, что в Херсонской области 9-летнюю девочку из Каховского района взрослый мужчина через один из распространенных мессенджеров принуждал к созданию порнографической продукции.