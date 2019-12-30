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Вчера, 29 декабря, около 17:20 в полицию поступило сообщение о том, что в села Новогеоргиевка Баштанского района из охотничьего ружья был убит 27-летний местный житель. На место происшествия приехала полиция. В это время сам 57-летний стрелявший нуждался в неотложной медицинской помощи, получив огнестрельные ранения руки и ноги. Он без сознания был доставлен в больницу, где сейчас он и находится под охраной.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские выяснили, что в тот день компания местных жителей праздновали закрытие охоты (около пяти человек). Затем они приехали к знакомому - соседа, стали требовать возврата долга, а двое начали бить мужчину, пока другие находились во дворе.
Ссору услышал брат пострадавшего, который живет по соседству, и вышел на порог выяснить, что происходит. Когда к нему во двор зашел один из конфликтующих, в ответ домовладелец выстрелил из охотничьего ружья, попав ему в голову.
После этого мужчина зашел в дом брата и сообщил об убийстве. Среди присутствующих граждан был и брат погибшего. Убедившись в словах злоумышленника, он пошел домой взял свое ружье и расстрелял убийцу брата. Раненого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а 45-летнего мужчину, который стрелял в злоумышленника, следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему инкриминируют покушение на убийство (часть 3 статьи 15 часть 1 статьи 115 УК). Относительно самого убийцы начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
С места происшествия правоохранители изъяли и направили на экспертизу гильзы 12-го калибра и оружие. Продолжаются следственные действия.
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Вчера, 29 декабря, около 17:20 в полицию поступило сообщение о том, что в села Новогеоргиевка Баштанского района из охотничьего ружья был убит 27-летний местный житель. На место происшествия приехала полиция. В это время сам 57-летний стрелявший нуждался в неотложной медицинской помощи, получив огнестрельные ранения руки и ноги. Он без сознания был доставлен в больницу, где сейчас он и находится под охраной.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские выяснили, что в тот день компания местных жителей праздновали закрытие охоты (около пяти человек). Затем они приехали к знакомому - соседа, стали требовать возврата долга, а двое начали бить мужчину, пока другие находились во дворе.
Ссору услышал брат пострадавшего, который живет по соседству, и вышел на порог выяснить, что происходит. Когда к нему во двор зашел один из конфликтующих, в ответ домовладелец выстрелил из охотничьего ружья, попав ему в голову.
После этого мужчина зашел в дом брата и сообщил об убийстве. Среди присутствующих граждан был и брат погибшего. Убедившись в словах злоумышленника, он пошел домой взял свое ружье и расстрелял убийцу брата. Раненого мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а 45-летнего мужчину, который стрелял в злоумышленника, следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему инкриминируют покушение на убийство (часть 3 статьи 15 часть 1 статьи 115 УК). Относительно самого убийцы начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
С места происшествия правоохранители изъяли и направили на экспертизу гильзы 12-го калибра и оружие. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Первомайске задержали мужчину, которого подозревают в растлении 13-летней.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов