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Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера суд признал виновным в коррупции и приговорил к шести годам тюрьмы.
Об этом сообщает Новое время.
Руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади дал взятку бывшему главе правительства. За взятку экс-премьер способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA. Санадер и Хернади отрицают свою вину.
Решение суда еще может быть опротестовано.
В ноябре 2012 года Санадера осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.
Ранее сообщалось, что Хорватия получила добро на присоединение к Шенгенской зоне.
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Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера суд признал виновным в коррупции и приговорил к шести годам тюрьмы.
Об этом сообщает Новое время.
Руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади дал взятку бывшему главе правительства. За взятку экс-премьер способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA. Санадер и Хернади отрицают свою вину.
Решение суда еще может быть опротестовано.
В ноябре 2012 года Санадера осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.
Ранее сообщалось, что Хорватия получила добро на присоединение к Шенгенской зоне.