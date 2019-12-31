Бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера суд признал виновным в коррупции и приговорил к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщает Новое время.

Руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади дал взятку бывшему главе правительства. За взятку экс-премьер способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA. Санадер и Хернади отрицают свою вину.

Решение суда еще может быть опротестовано.

В ноябре 2012 года Санадера осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что Хорватия получила добро на присоединение к Шенгенской зоне.