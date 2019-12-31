С 2010 года количество случаев применения насилия в отношении детей в кризисных регионах выросло почти в три раза и превысило 170 000.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), обнародованные 30 декабря, передаёт Укринформ.

— За последние десять лет число зафиксированных случаев применения насилия в отношении детей в горячих точках выросло почти в три раза. В общей сложности зафиксировано свыше 170 тысяч случаев насилия в отношении детей во время военных действий с начала 2010 года, - говорится в сообщении.

Как отмечается, только в 2018 году установлено свыше 24 тысяч случаев насильственных и жестоких действий в отношении детей.

В около половины этих случаев дети были убиты либо травмированы вследствие авиаударов либо действия противопехотных или миноментних мин. В целом применением насилия против детей считаются убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях и атаки на школы и больницы.

В ЮНИСЕФ также отметили, что количество стран, в которых сейчас идут боевые действия, является самым большим за последние три десятилетия. Странами, где дети подвергаются самому большому риску, в ЮНИСЕФ назвали Сирию, Йемен и Афганистан.

— Конфликты во всем мире продолжаются дольше, приводят к большему кровопролитию и большему числу жертв среди детей, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

При этом, по её словам, гораздо больше случаев насилия против детей остаются незадокументированные.

Напомним, что в день обмена пленными боевики 7 раз открывали огонь.