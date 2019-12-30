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С начала понедельника, 30 декабря 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным штаба, сегодня снайперы российско-оккупационных сил 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности относительно всестороннего прекращения огня. Так, под огонь боевиков попали украинские позиции в районе Новомихайловки и Песков.
— Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в день обмена пленными боевики 7 раз открывали огонь.
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С начала понедельника, 30 декабря 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным штаба, сегодня снайперы российско-оккупационных сил 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности относительно всестороннего прекращения огня. Так, под огонь боевиков попали украинские позиции в районе Новомихайловки и Песков.
— Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в день обмена пленными боевики 7 раз открывали огонь.