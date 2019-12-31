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В городе Центеллес неподалеку Барселоны состоялся пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате которого 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает El Mundo, передаёт Громадське.
Сообщается, что взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.
На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заявили, что колокольня не получила структурных повреждений.
Фестиваль, который был приостановлен, заключается в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее срубят в близлежащем лесу.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожности при курении произошел пожар в доме: хозяин получил ожоги.
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В городе Центеллес неподалеку Барселоны состоялся пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате которого 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает El Mundo, передаёт Громадське.
Сообщается, что взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.
На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заявили, что колокольня не получила структурных повреждений.
Фестиваль, который был приостановлен, заключается в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее срубят в близлежащем лесу.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожности при курении произошел пожар в доме: хозяин получил ожоги.