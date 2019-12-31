Об этом сообщает El Mundo, передаёт Громадське.

Сообщается, что взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.

На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заявили, что колокольня не получила структурных повреждений.

Фестиваль, который был приостановлен, заключается в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее срубят в близлежащем лесу.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожности при курении произошел пожар в доме: хозяин получил ожоги.