В Стамбуле (Турция) ураганным ветром сорвало крыши зданий, выбило окна и повалило деревья.

В результате этого были повреждены автомобили, а дороги оказались перекрытыми, передает Укринформ.

Метеорологи предупредили, что непогода будет бушевать и дальше и может распространится в другие части страны.

— Порывы ветра силой 50-80 км в час привели к разрушениям в городе. Из двух домов слетели крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены авто. Осадки привели к затоплению в некоторых районах, – сообщили в муниципальной службе Стамбула.

На Мраморном и Егейском морях прогнозируются сильные штормы, на востоке страны – снегопады, на юге – ливни. Из-за сильных снегопадов перекрыта трасса Бурса-Анкара.

В Стамбуле отменены несколько рейсов, туристов просят с пониманием отнестись к обстоятельствам и учитывать перебои в работе общественного транспорта.

Напомним, что в результате урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, погибли как минимум 20 человек.