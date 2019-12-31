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Вечером, 30 декабря в Корабельном районе Николаева вор залез через окно и ограбил частный дом, а когда пытался убежать с краденными вещами, его заметили соседи пострадавших, догнали и передали полицейским.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что по факту кражи, соединенной с проникновением в жилье (часть 3 статьи 185 УК Украины), следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В полиции сообщают, что задержанный был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, имеет прямое отношение к вооруженной преступной группировке и в криминальной среде носит прозвище «Копея».
В 2017 году мужчина был исполнителем покушения на убийство николаевского общественного активиста, и после проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан правоохранителями. Тогда суд избрал члену группировки меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем Центральный районный суд избрал для фигуранта более мягкую меру пресечения - в виде ночного домашнего ареста до 15 декабря. Со времени окончания срока меры пресечения, он больше не избирался и мужчина снова взялся за старые привычки.
Сейчас продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Полицейские изъяли имущество потерпевших. Согласно санкции инкриминируемой статьи задержанному грозит до шести лет заключения.
Напомним, что в Корабельном районе оперативники задержали воров-сканеристов, которые пытались обокрасть автомобиль полицейского.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Вечером, 30 декабря в Корабельном районе Николаева вор залез через окно и ограбил частный дом, а когда пытался убежать с краденными вещами, его заметили соседи пострадавших, догнали и передали полицейским.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что по факту кражи, соединенной с проникновением в жилье (часть 3 статьи 185 УК Украины), следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В полиции сообщают, что задержанный был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, имеет прямое отношение к вооруженной преступной группировке и в криминальной среде носит прозвище «Копея».
В 2017 году мужчина был исполнителем покушения на убийство николаевского общественного активиста, и после проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан правоохранителями. Тогда суд избрал члену группировки меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем Центральный районный суд избрал для фигуранта более мягкую меру пресечения - в виде ночного домашнего ареста до 15 декабря. Со времени окончания срока меры пресечения, он больше не избирался и мужчина снова взялся за старые привычки.
Сейчас продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Полицейские изъяли имущество потерпевших. Согласно санкции инкриминируемой статьи задержанному грозит до шести лет заключения.
Напомним, что в Корабельном районе оперативники задержали воров-сканеристов, которые пытались обокрасть автомобиль полицейского.