В Ровно пьяный водитель сбил женщину с коляской, в которой находился младенец. В результате аварии мать с ребенком доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Отмечается, что авария произошла 30 декабря, около 17:30.

— Следственно-оперативная группа установила, что 31-летний водитель автомобиля Ford Sierra, житель областного центра, допустил наезд на жительницу Ровно, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой детскую коляску. От удара из коляски выпал 11-месячный сын, которого медики «скорой» доставили в больницу. После предварительного осмотра ребенка с матерью отпустили, - говорится в сообщении.

Водитель с места происшествия скрылся, но его оперативно разыскали патрульные. На замечание злоумышленник не реагировал, нецензурно ругался и вел себя агрессивно, игнорируя законные требования полицейских. На нарушителя составили административные материалы по статьям 173, 185 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

По результатам освидетельствования житель областного центра был в состоянии алкогольного опьянения - 1,68 промилле.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Автомобиль помещен на спецплощадку.

Напомним, что 16 августа, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое пешеходов — 35-летняя женщина с 17-летней дочерью.