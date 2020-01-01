Утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).

Об этом в Instagram сообщили свидетели инцидента, опубликовав видеоподтверждение.

«Водитель в нетрезвом состоянии ехал по «встречке», тем самым заблокировал движение транспорта», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в патрульной полиции изданию «Новости-N». Отмечается, что в районе пересечения с Московской его остановили другие водители, начались разборки. До прибытия патруля полиции свидетели «потолкали» нерадивого водителя, однако писать заявление тот отказался.