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Утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).
Об этом в Instagram сообщили свидетели инцидента, опубликовав видеоподтверждение.
«Водитель в нетрезвом состоянии ехал по «встречке», тем самым заблокировал движение транспорта», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердили в патрульной полиции изданию «Новости-N». Отмечается, что в районе пересечения с Московской его остановили другие водители, начались разборки. До прибытия патруля полиции свидетели «потолкали» нерадивого водителя, однако писать заявление тот отказался.
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Утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).
Об этом в Instagram сообщили свидетели инцидента, опубликовав видеоподтверждение.
«Водитель в нетрезвом состоянии ехал по «встречке», тем самым заблокировал движение транспорта», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердили в патрульной полиции изданию «Новости-N». Отмечается, что в районе пересечения с Московской его остановили другие водители, начались разборки. До прибытия патруля полиции свидетели «потолкали» нерадивого водителя, однако писать заявление тот отказался.
Посмотреть эту публикацию в Instagram