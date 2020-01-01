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1 января в Вознесенске водитель Mercedes Vito врезался в электроопору на улице Соколецкой.
Об этом в Facebook сообщил первый вице-мэр Вознесенска Юрий Сметана.
По словам чиновника, происшествие случилось в первый час нового года. Из-за поврежденной электроопоры микрорайон Натягайловка остался без света - обесточены три трансформаторные подстанции.
«Аварийная бригада облэнерго ночью максимально восстановила схему электроснабжения, но, к сожалению, не всю. На данный момент не работает три ТП. В ближайшее время будет заменена опора и восстановлено электроснабжение», - сообщил Юрий Сметана.
Напомним, утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).
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1 января в Вознесенске водитель Mercedes Vito врезался в электроопору на улице Соколецкой.
Об этом в Facebook сообщил первый вице-мэр Вознесенска Юрий Сметана.
По словам чиновника, происшествие случилось в первый час нового года. Из-за поврежденной электроопоры микрорайон Натягайловка остался без света - обесточены три трансформаторные подстанции.
«Аварийная бригада облэнерго ночью максимально восстановила схему электроснабжения, но, к сожалению, не всю. На данный момент не работает три ТП. В ближайшее время будет заменена опора и восстановлено электроснабжение», - сообщил Юрий Сметана.
Напомним, утром 1 января, около 4:30, нетревый водитель автомобиля «ВАЗ» прокатился по встречной полосе на проспекте Центральном (возле остановки «Соборная»).