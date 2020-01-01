В новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались на тушение пожаров на территории частного сектора, сообщает пресс-слуба ГСЧС.

Первый случай произошел в 03:55. На пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по охране Витовского района сообщили о возгорании сена на территории частного домовладения по улице Горького села Шевченково Шевченковской ОТГ.

К месту происшествия немедленно направили дежурный караул подразделения и государственную пожарную команду «ЛУЧ».

По прибытию установили угрозу переброса пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. Оперативными действиями пожарных удалось ликвидировать огонь в 05:00 на площади 100 квадратных метра и спасти от огня вышеуказанные здания.

Похожий случай произошел в 5:19 в с. Александровка Снигиревского района. Здесь по улице Б. Хмельницкого также горела солома на территории частного хозяйства и огонь едва не достиг жилого дома. Пожарными 24 ГПРЧ и местной пожарной охраны «Снигиревское» с. Гороховское спасены от возгорания хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар в 09:14 на площади 100 кв м.

Всего к тушению привлекалось 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгораний устанавливаются. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции.