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В новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались на тушение пожаров на территории частного сектора, сообщает пресс-слуба ГСЧС.
Первый случай произошел в 03:55. На пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по охране Витовского района сообщили о возгорании сена на территории частного домовладения по улице Горького села Шевченково Шевченковской ОТГ.
К месту происшествия немедленно направили дежурный караул подразделения и государственную пожарную команду «ЛУЧ».
По прибытию установили угрозу переброса пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. Оперативными действиями пожарных удалось ликвидировать огонь в 05:00 на площади 100 квадратных метра и спасти от огня вышеуказанные здания.
Похожий случай произошел в 5:19 в с. Александровка Снигиревского района. Здесь по улице Б. Хмельницкого также горела солома на территории частного хозяйства и огонь едва не достиг жилого дома. Пожарными 24 ГПРЧ и местной пожарной охраны «Снигиревское» с. Гороховское спасены от возгорания хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар в 09:14 на площади 100 кв м.
Всего к тушению привлекалось 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгораний устанавливаются. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались на тушение пожаров на территории частного сектора, сообщает пресс-слуба ГСЧС.
Первый случай произошел в 03:55. На пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по охране Витовского района сообщили о возгорании сена на территории частного домовладения по улице Горького села Шевченково Шевченковской ОТГ.
К месту происшествия немедленно направили дежурный караул подразделения и государственную пожарную команду «ЛУЧ».
По прибытию установили угрозу переброса пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. Оперативными действиями пожарных удалось ликвидировать огонь в 05:00 на площади 100 квадратных метра и спасти от огня вышеуказанные здания.
Похожий случай произошел в 5:19 в с. Александровка Снигиревского района. Здесь по улице Б. Хмельницкого также горела солома на территории частного хозяйства и огонь едва не достиг жилого дома. Пожарными 24 ГПРЧ и местной пожарной охраны «Снигиревское» с. Гороховское спасены от возгорания хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар в 09:14 на площади 100 кв м.
Всего к тушению привлекалось 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгораний устанавливаются. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции.