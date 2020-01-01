Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн ($11,82 тыс.).

Еще одному подозреваемому — несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца — суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, неподалеку от места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов.

3 июня мальчик умер в киевской больнице после того, как вероятно полицейские попали ему в голову.

4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Сначала их подозревали по статьям «хулиганство» и «нанесение тяжких телесных повреждений» (когда мальчик был еще жив), однако прокуратура переквалифицировала подозрение на статью «умышленное убийство».

Следствие также проверяет версию, что выстрелить мог сын полицейского.