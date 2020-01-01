|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн ($11,82 тыс.).
Еще одному подозреваемому — несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца — суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.
Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, неподалеку от места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов.
3 июня мальчик умер в киевской больнице после того, как вероятно полицейские попали ему в голову.
4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.
Сначала их подозревали по статьям «хулиганство» и «нанесение тяжких телесных повреждений» (когда мальчик был еще жив), однако прокуратура переквалифицировала подозрение на статью «умышленное убийство».
Следствие также проверяет версию, что выстрелить мог сын полицейского.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн ($11,82 тыс.).
Еще одному подозреваемому — несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца — суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.
Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, неподалеку от места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов.
3 июня мальчик умер в киевской больнице после того, как вероятно полицейские попали ему в голову.
4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.
Сначала их подозревали по статьям «хулиганство» и «нанесение тяжких телесных повреждений» (когда мальчик был еще жив), однако прокуратура переквалифицировала подозрение на статью «умышленное убийство».
Следствие также проверяет версию, что выстрелить мог сын полицейского.