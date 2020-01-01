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Утром 31 декабря на военном полигоне «Широкий лан» Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.
Об этом сообщает «Новости Н» со ссылкой на военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.
Пожар возник ранним утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Сами военные с возгоранием справиться не смогли, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь потушили.
«В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей, военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое», - пишет издание.
Причины пожара выясняются.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетрезвому николаевцу жизни.
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Утром 31 декабря на военном полигоне «Широкий лан» Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.
Об этом сообщает «Новости Н» со ссылкой на военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.
Пожар возник ранним утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Сами военные с возгоранием справиться не смогли, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь потушили.
«В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей, военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое», - пишет издание.
Причины пожара выясняются.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетрезвому николаевцу жизни.