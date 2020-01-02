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Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Сообщение о пожаре поступило в 00:38 по местному времени 1 января.
Прибывшие на место пожарные не смогли помочь животным, так как здание почти выгорело.
«Наши худшие опасения подтвердились. В помещении с обезьянами выживших животных нет», — говорится в сообщении руководства зоопарка.
Открытый в 1975 году корпус площадью 2000 кв. м вмещал 10 человекообразных обезьян, а также множество мелких видов, тропических птиц и фруктовых летучих мышей.
Немецкие СМИ сообщили, что погибло более 30 животных, среди них 48-летняя Масса, самая старая серебристая горилла в европейской программе разведения исчезающих видов.
Близлежащий вольер для горилл огонь не затронул. Любимец посетителей, самец Кидого и его семья живы и здоровы.
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Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Сообщение о пожаре поступило в 00:38 по местному времени 1 января.
Прибывшие на место пожарные не смогли помочь животным, так как здание почти выгорело.
«Наши худшие опасения подтвердились. В помещении с обезьянами выживших животных нет», — говорится в сообщении руководства зоопарка.
Открытый в 1975 году корпус площадью 2000 кв. м вмещал 10 человекообразных обезьян, а также множество мелких видов, тропических птиц и фруктовых летучих мышей.
Немецкие СМИ сообщили, что погибло более 30 животных, среди них 48-летняя Масса, самая старая серебристая горилла в европейской программе разведения исчезающих видов.
Близлежащий вольер для горилл огонь не затронул. Любимец посетителей, самец Кидого и его семья живы и здоровы.