В немецком городе Крефельд в результате пожара в зоопарке погибли десятки животных, в том числе гориллы, орангутаны и шимпанзе.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщение о пожаре поступило в 00:38 по местному времени 1 января.

Прибывшие на место пожарные не смогли помочь животным, так как здание почти выгорело.

«Наши худшие опасения подтвердились. В помещении с обезьянами выживших животных нет», — говорится в сообщении руководства зоопарка.

Открытый в 1975 году корпус площадью 2000 кв. м вмещал 10 человекообразных обезьян, а также множество мелких видов, тропических птиц и фруктовых летучих мышей.

Немецкие СМИ сообщили, что погибло более 30 животных, среди них 48-летняя Масса, самая старая серебристая горилла в европейской программе разведения исчезающих видов.

Близлежащий вольер для горилл огонь не затронул. Любимец посетителей, самец Кидого и его семья живы и здоровы.