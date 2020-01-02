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Сильные наводнения обрушились на столицу Индонезии, забрав жизни по меньшей мере девятерых человек.
Об этом передает The Japan Times.
Наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища. Среди погибших — 16-летний ученик средней школы.
В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.
В новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм (14,5 дюймов) осадков - более чем в три раза больше среднего количества осадков. В результате две реки переполнились.
Около 120 тысяч спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни ожидается увеличение количества ливней. Власти предупредили, что наводнение возможно до апреля, когда закончится сезон дождей.
Сейчас закрыт внутренний аэропорт из-за стихии. Наводнения затопили тысячи домов и зданий в бедных и богатых районах, вынудив власти отключить электричество и водоснабжение и парализовав транспортные сети. На дорогах десятки автомобилей плавают в мутной воде.
Напомним, наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому собору Святого Марка на $5,5 миллиона.
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Сильные наводнения обрушились на столицу Индонезии, забрав жизни по меньшей мере девятерых человек.
Об этом передает The Japan Times.
Наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища. Среди погибших — 16-летний ученик средней школы.
В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.
В новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм (14,5 дюймов) осадков - более чем в три раза больше среднего количества осадков. В результате две реки переполнились.
Около 120 тысяч спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни ожидается увеличение количества ливней. Власти предупредили, что наводнение возможно до апреля, когда закончится сезон дождей.
Сейчас закрыт внутренний аэропорт из-за стихии. Наводнения затопили тысячи домов и зданий в бедных и богатых районах, вынудив власти отключить электричество и водоснабжение и парализовав транспортные сети. На дорогах десятки автомобилей плавают в мутной воде.
Напомним, наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому собору Святого Марка на $5,5 миллиона.