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В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DNA.
Известно, что в настоящее время полицией Страсбурга задержаны 40 человек, которых подозревают в этих поджогах. Инциденты вспыхнули в западных районах города. Кроме того инициаторы массовых поджогов нападали также на спасателей, которые выезжали на тушение огня.
«Вооруженые железными прутьями молодые люди напали на пожарную бригаду. Они цеплялись за пожарный грузовик, по которому они попали металлическими ломами», — отметил Тьерри Карбинер, президент департамента пожарно-спасательной службы.
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В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DNA.
Известно, что в настоящее время полицией Страсбурга задержаны 40 человек, которых подозревают в этих поджогах. Инциденты вспыхнули в западных районах города. Кроме того инициаторы массовых поджогов нападали также на спасателей, которые выезжали на тушение огня.
«Вооруженые железными прутьями молодые люди напали на пожарную бригаду. Они цеплялись за пожарный грузовик, по которому они попали металлическими ломами», — отметил Тьерри Карбинер, президент департамента пожарно-спасательной службы.