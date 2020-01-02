В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание DNA.

Известно, что в настоящее время полицией Страсбурга задержаны 40 человек, которых подозревают в этих поджогах. Инциденты вспыхнули в западных районах города. Кроме того инициаторы массовых поджогов нападали также на спасателей, которые выезжали на тушение огня.