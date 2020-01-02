Мужчина в Житомирской области попал в реанимационное отделение областной больницы из-за взрыва салюта на праздновании Нового года в сельском клубе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

«1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Емильчинского района Житомирской области», - сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Напомним, новогодний салют в Николаеве показали с высоты птичьего полета.