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В Тернополе будут судить злоумышленника, который в центре города изувечил ножом лицо мужчины и убил еще одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.
«Прокуратурой Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Ровенской области, который изуродовал ножом лицо одного тернополянина и смертельно ранил другого», - говорится в сообщении.
Установлено, что летом 2019 года житель Вараша, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центре города Тернополя, во время конфликта с тернополянином ударил его несколько раз ножом, одним из ударов порезав лицо, непоправимо его изуродовав.
В тот же день житель соседней области нанес несколько ударов ножом в грудь и живот другому тернополянину, который умер от нанесенных телесных повреждений.
Расследование по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины, части 1 статьи 121 УК Украины завершено.
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В Тернополе будут судить злоумышленника, который в центре города изувечил ножом лицо мужчины и убил еще одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.
«Прокуратурой Тернопольской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Ровенской области, который изуродовал ножом лицо одного тернополянина и смертельно ранил другого», - говорится в сообщении.
Установлено, что летом 2019 года житель Вараша, находясь в состоянии алкогольного опьянения в центре города Тернополя, во время конфликта с тернополянином ударил его несколько раз ножом, одним из ударов порезав лицо, непоправимо его изуродовав.
В тот же день житель соседней области нанес несколько ударов ножом в грудь и живот другому тернополянину, который умер от нанесенных телесных повреждений.
Расследование по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины, части 1 статьи 121 УК Украины завершено.