|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Сегодня, днем 2 января, возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон» возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но безрезультатно.
На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Пожар охватил 10 м.
Предварительная причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.
— Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал, - сказано в сообщении.
В ликвидации пожара спасатели помогали добровольная пожарная дружина Снигиревского филиала ООО СП «Нибулон» с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение «Локомотивное депо Николаев» регионального филиала Одесская железная дорога АО «Укрзалізниця».
Напомним, летом прошлого года по пути в Николаев загорелся поезд интерсити «Херсон - Киев».
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Сегодня, днем 2 января, возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон» возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но безрезультатно.
На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Пожар охватил 10 м.
Предварительная причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.
— Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал, - сказано в сообщении.
В ликвидации пожара спасатели помогали добровольная пожарная дружина Снигиревского филиала ООО СП «Нибулон» с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение «Локомотивное депо Николаев» регионального филиала Одесская железная дорога АО «Укрзалізниця».
Напомним, летом прошлого года по пути в Николаев загорелся поезд интерсити «Херсон - Киев».