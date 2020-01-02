Сегодня, днем 2 января, возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон» возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но безрезультатно.

На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. Пожар охватил 10 м.

Предварительная причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

— Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал, - сказано в сообщении.

В ликвидации пожара спасатели помогали добровольная пожарная дружина Снигиревского филиала ООО СП «Нибулон» с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение «Локомотивное депо Николаев» регионального филиала Одесская железная дорога АО «Укрзалізниця».

Напомним, летом прошлого года по пути в Николаев загорелся поезд интерсити «Херсон - Киев».