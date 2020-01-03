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В течение 1 января на пожарах в Украине погибли 15 человек, еще семеро получили повреждения.
Об этом информирует ГСЧС.
— Ужасной вестью начинается новое десятилетие в Украине: 15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семеро украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении.
Как отмечается, количество пожаров в жилом секторе в этот день увеличилась почти в два раза - зафиксировано 138 таких случаев.
— Основной причиной несчастий становится собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами, - констатируют в спасательной службе.
В связи с этим ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности. В частности, ограничить в праздничный период использования пиротехнических изделий (в том числе петард и бенгальских огней), а также не использовать несертифицированные и низкокачественные электрогирлянды.
Как сообщалось, утром 31 декабря на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.
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В течение 1 января на пожарах в Украине погибли 15 человек, еще семеро получили повреждения.
Об этом информирует ГСЧС.
— Ужасной вестью начинается новое десятилетие в Украине: 15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семеро украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении.
Как отмечается, количество пожаров в жилом секторе в этот день увеличилась почти в два раза - зафиксировано 138 таких случаев.
— Основной причиной несчастий становится собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами, - констатируют в спасательной службе.
В связи с этим ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности. В частности, ограничить в праздничный период использования пиротехнических изделий (в том числе петард и бенгальских огней), а также не использовать несертифицированные и низкокачественные электрогирлянды.
Как сообщалось, утром 31 декабря на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.