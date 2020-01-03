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Интерпол выдал «красное уведомление» (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона, который сбежал из Японии, где его обвиняют в финансовых преступлениях, в Ливан.
Об этом сообщает ВВС.
«Красное уведомление» Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или другого аналогичного судебного иска. Однако у Ливана нет договора о выдаче с Японией.
У Карлоса Гона есть французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.
В комментарии Associated Press министр юстиции Ливана Альберт Серхан сказал, что страна «выполнит свои обязательства», таким образом намекнув, что экс-главу Nissan могут вызвать на допрос.
Серхан также добавил, что Гон въехал в Ливан по действующему паспорту. Поэтому, предполагает агентство, его экстрадиция в Японию из Ливана может и не состояться.
Напомним, экс-глава Nissan лишился должности из-за сокрытия доходов и махинаций.
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Интерпол выдал «красное уведомление» (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона, который сбежал из Японии, где его обвиняют в финансовых преступлениях, в Ливан.
Об этом сообщает ВВС.
«Красное уведомление» Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или другого аналогичного судебного иска. Однако у Ливана нет договора о выдаче с Японией.
У Карлоса Гона есть французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.
В комментарии Associated Press министр юстиции Ливана Альберт Серхан сказал, что страна «выполнит свои обязательства», таким образом намекнув, что экс-главу Nissan могут вызвать на допрос.
Серхан также добавил, что Гон въехал в Ливан по действующему паспорту. Поэтому, предполагает агентство, его экстрадиция в Японию из Ливана может и не состояться.
Напомним, экс-глава Nissan лишился должности из-за сокрытия доходов и махинаций.