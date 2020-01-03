Интерпол выдал «красное уведомление» (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона, который сбежал из Японии, где его обвиняют в финансовых преступлениях, в Ливан.

Об этом сообщает ВВС.

«Красное уведомление» Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или другого аналогичного судебного иска. Однако у Ливана нет договора о выдаче с Японией.

У Карлоса Гона есть французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.

В комментарии Associated Press министр юстиции Ливана Альберт Серхан сказал, что страна «выполнит свои обязательства», таким образом намекнув, что экс-главу Nissan могут вызвать на допрос.

Серхан также добавил, что Гон въехал в Ливан по действующему паспорту. Поэтому, предполагает агентство, его экстрадиция в Японию из Ливана может и не состояться.

Напомним, экс-глава Nissan лишился должности из-за сокрытия доходов и махинаций.