В результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Представитель иракских Народных мобилизационных сил сообщил Reuters, что в результате обстрела погибли глава элитного подразделения Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Солеймани и командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

— Американские и израильские враги несут ответственность за убийство моджахедов Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Солеймани, — заявил агентству представитель иракских Народных мобилизационных сил Ахмед аль-Ассади.

Со ссылкой на источники в администрации США Reuters добавляет, что удары были нанесены по двум целям, связанным с Ираном в Багдаде.

Как сообщили иракские военизированные группировки, «три ракеты попали в международный аэропорт Багдада, в результате чего погибли пять членов иракских военизированных групп и два «гостя».

Также Reuters сообщает, что представители администрации США подтвердили, что была проведена атака против двух людей, связанных с Ираном. Источники отказались предоставить какие-либо подробности, связанные с этим обстрелом.

Как пишет DW, в результате атаки на аэропорт были убиты как минимум восемь человек.

В числе погибших также руководитель управления общественных связей шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Мухаммед аль-Джабири.