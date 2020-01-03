Об этом пишет BBC.

28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только сейчас.

После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

BBC также сообщает, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты «для удачного перелета».