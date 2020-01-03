Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте наркотического средств – метадона.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства женщины в поселке Бородянка Киевской области обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

— Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанная никогда не была прокурором и в Офис генпрокурора с ГПУ ее не перевели.

Напомним, в средствах массовой информации появилась информация о том, что Тараса Дунаса, который до сентября 2019 года занимал должность прокурора Николаевской области, а теперь исполняет обязанности начальника Департамента кадровой работы и госслужбы ГПУ, подозревают в организации наркотрафика и давлении на бизнес в Николаевской области.