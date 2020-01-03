Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский авиаудар по Багдаду, в результате которого погиб высокопоставленный иранский командир, был направлен на срыв неминуемой атаки, которая угрожала американцам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Помпео в интервью Fox News и CNN отказался раскрывать детали предполагаемой угрозы, но сказал, что это была оценка на основе разведданных, которая побудила США принять решение о нападении на Кассема Сулеймани, командующего элитными иранскими силами Кудс.

— Он активно готовил заговор в регионе, чтобы совершить действия - значительные действия, как он их описывал, - которые поставили бы под угрозу десятки, если не сотни жизней американцев. Мы знаем, что это было неизбежно. Прошлая ночь была тем временем, когда нам нужно было нанести удар, чтобы убедиться, что неизбежное нападение... удалосьпредотвратить – заявил он.

По словам госсекретаря, в результате атаки должны были бы погибнуть также мусульмане, иракциграждане разных стран.

Как сообщалось, Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего. В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела с американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Напомним, в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.