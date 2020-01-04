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По факту взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали восемь несовершеннолетних, открыто уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
— Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители отметили, что на месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы.
По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.
Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия установит следствие.
Напомним, что в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.
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По факту взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали восемь несовершеннолетних, открыто уголовное производство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
— Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители отметили, что на месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы.
По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.
Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия установит следствие.
Напомним, что в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.