По факту взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали восемь несовершеннолетних, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

— Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что на месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия установит следствие.

Напомним, что в Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.