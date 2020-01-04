Количество жертв наводнения в Индонезии по состоянию на утро субботы, 4 января, увеличилось до 53.

Как сообщает Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, один человек числится пропавшим без вести.

Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионик Бекаси. Более 400 тыс. жителей покинули свои дома.

Выпавшие в канун Нового года осадки стали самыми обильными за последние 24 года и достигли показателя 377 мм в день. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий еще на протяжении двух недель.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах погибли по меньшей мере 43 человека.