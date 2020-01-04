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На автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.
Авария произошла вечером 3 января, сообщает пресс-служба Ровенской области.
— 31-летний житель села Гильча-2 - водитель автомобиля «ВАЗ 2110», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Renault Trafic» под управлением 58-летнего жителя села Билашив. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», которым управлял 32-летний житель села Здовбица, - говорится в сообщении.
Водитель «Honda» от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Водитель ВАЗа не пострадал. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 16 августа, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое пешеходов — 35-летняя женщина с 17-летней дочерью.
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На автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.
Авария произошла вечером 3 января, сообщает пресс-служба Ровенской области.
— 31-летний житель села Гильча-2 - водитель автомобиля «ВАЗ 2110», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Renault Trafic» под управлением 58-летнего жителя села Билашив. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», которым управлял 32-летний житель села Здовбица, - говорится в сообщении.
Водитель «Honda» от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Водитель ВАЗа не пострадал. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек, начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 16 августа, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое пешеходов — 35-летняя женщина с 17-летней дочерью.