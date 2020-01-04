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Правоохранители разоблачили в Кировоградской области группу рейдеров, которые в частности хотели привлечь к своей деятельности несовершеннолетних студентов.
Об этом сообщили в полиции области.
— Установлено, что члены преступной группы привлекли к противоправным действиям жителей Кировоградской области, среди которых депутаты сельского совета и два государственных регистратора, - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, чтобы завладеть имуществом промышленного комплекса, расположенного на территории Долинского района.
Полиция предупредила эту попытку и сообщила этим лицам подозрение по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
— Известно, что к совершению противоправных действий по захвату предприятия рейдеры намеревались привлечь группу несовершеннолетних студентов одного из учебных заведений Кропивницкого, - рассказали в полиции.
Работники ювенальной превенции «провели разъяснительную работу» с родителями студентов, а правоохранители обратились с представлением в государственные органы «по углублению работы с администрацией учебного заведения с целью устранения причин, которые способствовали привлечению детей» к попытке рейдерства.
Напомним, что Кабинет министров на заседании утвердил порядок рассмотрения жалоб о случаях рейдерства в сфере имущественных прав от людей и бизнеса. Отныне такие жалобы должны рассматривать в течение суток.
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Правоохранители разоблачили в Кировоградской области группу рейдеров, которые в частности хотели привлечь к своей деятельности несовершеннолетних студентов.
Об этом сообщили в полиции области.
— Установлено, что члены преступной группы привлекли к противоправным действиям жителей Кировоградской области, среди которых депутаты сельского совета и два государственных регистратора, - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, чтобы завладеть имуществом промышленного комплекса, расположенного на территории Долинского района.
Полиция предупредила эту попытку и сообщила этим лицам подозрение по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
— Известно, что к совершению противоправных действий по захвату предприятия рейдеры намеревались привлечь группу несовершеннолетних студентов одного из учебных заведений Кропивницкого, - рассказали в полиции.
Работники ювенальной превенции «провели разъяснительную работу» с родителями студентов, а правоохранители обратились с представлением в государственные органы «по углублению работы с администрацией учебного заведения с целью устранения причин, которые способствовали привлечению детей» к попытке рейдерства.
Напомним, что Кабинет министров на заседании утвердил порядок рассмотрения жалоб о случаях рейдерства в сфере имущественных прав от людей и бизнеса. Отныне такие жалобы должны рассматривать в течение суток.