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Утром, 4 января полиция задержала пьяного жителя Харьковской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал в Полтаве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Сообщается, что в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Полтава Южная».
— На место прибыли наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили, - сказано в сообщении.
В течение получаса полицейским удалось вычислить «минера». Им оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале «Полтава-Киевская».
Мужчину доставили в отделение полиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что полиция задержала 19-летнего студента второго курса, который подозревается в сообщении о ложном минировании родного университета.
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Утром, 4 января полиция задержала пьяного жителя Харьковской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал в Полтаве.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Сообщается, что в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Полтава Южная».
— На место прибыли наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили, - сказано в сообщении.
В течение получаса полицейским удалось вычислить «минера». Им оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале «Полтава-Киевская».
Мужчину доставили в отделение полиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что полиция задержала 19-летнего студента второго курса, который подозревается в сообщении о ложном минировании родного университета.