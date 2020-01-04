Утром, 4 января полиция задержала пьяного жителя Харьковской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал в Полтаве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Сообщается, что в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Полтава Южная».

— На место прибыли наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили, - сказано в сообщении.

В течение получаса полицейским удалось вычислить «минера». Им оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале «Полтава-Киевская».

Мужчину доставили в отделение полиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что полиция задержала 19-летнего студента второго курса, который подозревается в сообщении о ложном минировании родного университета.