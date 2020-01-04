На Донбассе 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

— Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь, - добавили в штабе.

Также отмечается, что на протяжении суток, 4 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня — они обстреляли украинских военных из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи населенного пункта Новолуганское.

Кроме этого, в штабе рассказали, что на всех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и у Петровском — ситуация остается стабильной.

Напомним, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.