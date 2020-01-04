|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:15
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
На Донбассе 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Где именно произошел инцидент, не уточняется.
— Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь, - добавили в штабе.
Также отмечается, что на протяжении суток, 4 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня — они обстреляли украинских военных из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи населенного пункта Новолуганское.
Кроме этого, в штабе рассказали, что на всех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и у Петровском — ситуация остается стабильной.
Напомним, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
На Донбассе 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Где именно произошел инцидент, не уточняется.
— Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь, - добавили в штабе.
Также отмечается, что на протяжении суток, 4 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня — они обстреляли украинских военных из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи населенного пункта Новолуганское.
Кроме этого, в штабе рассказали, что на всех участках разведения сил — в Станице Луганской, Золотом и у Петровском — ситуация остается стабильной.
Напомним, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.