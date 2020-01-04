В Вознесенске, в среду, 1 января, прокурор Вознесенской местной прокуратуры находясь за рулем автомобиля «КИА» столкнулся с «Таврия».

Об этом сообщают Новости-N.

Прибывшие на место происшествия патрульные заметили у водителя «КИА» явные признаки алкогольного опьянения. Когда водителю предложили пройти проверку на алкотестере, тот отказался. Однако после согласился сдать анализ крови, о результатах которого пока ничего неизвестно.

Издание сообщает, что за рулем «КИА» находился прокурор Вознесенской местной прокуратуры Тимур В.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что им известно о данном происшествии и руководство уже назначило служебное расследование. Об инциденте также сообщили в Генеральную инспекцию офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, что 8 октября на трассе «Николаев-Херсон» лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.Позже стало известно, что погибшими в автоаварии были заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Илличко.