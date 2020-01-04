В Багдаде возле посольства США прогремел взрыв, вероятно, от ракеты. Еще две ракеты ударили по авиабазам США в 80 км от Багдада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Две ракеты Катюша упали на иракской авиабазе Балад, расположенной в 80 км к северу от Багдада, где размещаются войска США.

В результате удара жертв не было, сообщили Reuters два источника.

Еще одна ракета Катюша упала возле посольства Соединенных Штатов, на площади Празднований, в зеленой зоне Багдада, в которой размещаются правительственные здания и иностранные представительства.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.