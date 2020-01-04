|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:15
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
В Каховке 4 января началась массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчины во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция.
Об этом сообщает ТСН.
По версии следствия, мужчина пришел выяснить отношения с сожителем своей бывшей жены - экс-правоохранителем. Сделал выстрел из травматического пистолета в своего оппонента, но не попал.
Бывший милиционер из карабина выпустил, по меньшей мере, 7 пуль в гостя - именно столько гильз нашли на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали, но спасти так и не смогли. Накануне суд отправил подозреваемого на время следствия под стражу.
Сегодня жители Каховки пришли в полицию, чтобы узнать о ходе расследования и результаты экспертиз, в частности, один ли человек осуществлял выстрелы в мужчину, который впоследствии скончался. Переживают, что дело могут замять, ведь
Главным свидетелем стрельбы является действующий полицейский, которого уже отстранили от работы. Он отдыхал в компании с подозреваемым.
Родственники погибшего утверждают, что видео с уличных камер наблюдения исчезло.
— Пропадают видеодоказательства, мы хотим добиться того, чтобы нам вернули видеодоказательства, где это все произошло. И чтобы мы узнали, кто это был, сколько их всего, и их посадили. Потому что, когда мой брат прибыл в больницу, он говорил: за что они меня так? Это был не один человек, - рассказала сестра погибшего Дарья Чебукина.
Как пишет РБК-Украина, также остается вопрос оружия, из которого стреляли в мужчину, ведь местные врачи заявляли, что из погибшего изъяли пули от разных видов оружия.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Каховке 4 января началась массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчины во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция.
Об этом сообщает ТСН.
По версии следствия, мужчина пришел выяснить отношения с сожителем своей бывшей жены - экс-правоохранителем. Сделал выстрел из травматического пистолета в своего оппонента, но не попал.
Бывший милиционер из карабина выпустил, по меньшей мере, 7 пуль в гостя - именно столько гильз нашли на месте происшествия. Пострадавшего госпитализировали, но спасти так и не смогли. Накануне суд отправил подозреваемого на время следствия под стражу.
Сегодня жители Каховки пришли в полицию, чтобы узнать о ходе расследования и результаты экспертиз, в частности, один ли человек осуществлял выстрелы в мужчину, который впоследствии скончался. Переживают, что дело могут замять, ведь
Главным свидетелем стрельбы является действующий полицейский, которого уже отстранили от работы. Он отдыхал в компании с подозреваемым.
Родственники погибшего утверждают, что видео с уличных камер наблюдения исчезло.
— Пропадают видеодоказательства, мы хотим добиться того, чтобы нам вернули видеодоказательства, где это все произошло. И чтобы мы узнали, кто это был, сколько их всего, и их посадили. Потому что, когда мой брат прибыл в больницу, он говорил: за что они меня так? Это был не один человек, - рассказала сестра погибшего Дарья Чебукина.
Как пишет РБК-Украина, также остается вопрос оружия, из которого стреляли в мужчину, ведь местные врачи заявляли, что из погибшего изъяли пули от разных видов оружия.