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В среду, 1 января, в Вознесенске произошло ДТП, в результате которого столкнулись автомобили «КИА» и «Таврия».
Как сообщают «Новости-N», за рулем «КИА» находился прокурор Вознесенской местной прокуратуры Тимур В.
— Прибывший на место происшествия полицейский патруль заметил у водителя «КИА» явные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти проверку на алкотестере «Драгер» водитель «КИА» отказался, однако затем согласился сдать анализ крови. О результатах анализа ничего неизвестно, - пишет издание.
В пресс-службе прокуратуры Николаевской области изданию сообщили, что им известно о данном происшествии. Руководством областной прокуратуры назначено служебное расследование. Об инциденте сообщили в Генеральную инспекцию офиса Генерального прокурора Украины.
Ранее сообщалось о том, что на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.
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В среду, 1 января, в Вознесенске произошло ДТП, в результате которого столкнулись автомобили «КИА» и «Таврия».
Как сообщают «Новости-N», за рулем «КИА» находился прокурор Вознесенской местной прокуратуры Тимур В.
— Прибывший на место происшествия полицейский патруль заметил у водителя «КИА» явные признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти проверку на алкотестере «Драгер» водитель «КИА» отказался, однако затем согласился сдать анализ крови. О результатах анализа ничего неизвестно, - пишет издание.
В пресс-службе прокуратуры Николаевской области изданию сообщили, что им известно о данном происшествии. Руководством областной прокуратуры назначено служебное расследование. Об инциденте сообщили в Генеральную инспекцию офиса Генерального прокурора Украины.
Ранее сообщалось о том, что на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли двое водителей.