|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
В Киеве, на улице Кирилловской, в арендованной квартире обнаружены тела двух местных жительниц 2000 и 2003 годов рождения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Там рассказали, что сообщение о трупах поступило от собственницы квартиры, которая сдавала ее в аренду на праздники.
Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.
Окончательная причина смерти пока неизвестна, тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Однако полиция в своем сообщении называет инцидент «двойным убийством». Именно по статье ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) открыто уголовное производство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.
По данным Информатора, хозяйка квартиры пришла принимать жилье у арендаторов — парня и девушки, которые сняли квартиру на новогодние праздники, - и обнаружила в шкафу на балконе два женских трупа. При этом одно из тел якобы было связано скотчем. Также, по информации издания, на телах обнаружены признаки насильственной смерти.
Напомним, ранее в Николаеве прохожие нашли труп мужчины с ножевыми ранениями.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Киеве, на улице Кирилловской, в арендованной квартире обнаружены тела двух местных жительниц 2000 и 2003 годов рождения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Там рассказали, что сообщение о трупах поступило от собственницы квартиры, которая сдавала ее в аренду на праздники.
Личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.
Окончательная причина смерти пока неизвестна, тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Однако полиция в своем сообщении называет инцидент «двойным убийством». Именно по статье ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) открыто уголовное производство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.
По данным Информатора, хозяйка квартиры пришла принимать жилье у арендаторов — парня и девушки, которые сняли квартиру на новогодние праздники, - и обнаружила в шкафу на балконе два женских трупа. При этом одно из тел якобы было связано скотчем. Также, по информации издания, на телах обнаружены признаки насильственной смерти.
Напомним, ранее в Николаеве прохожие нашли труп мужчины с ножевыми ранениями.