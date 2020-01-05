Руководитель Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина, к которому могут быть причастны правоохранители, будет беспристрастным.

Об этом идет речь в его комментарии относительно массовых акций протеста у Каховского райотдела полиции, пишет «Мост».

— Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и должным образом, - сообщил Александр Прокудин.

Начальник полиции Херсонщины, что событие находится на его личном контроле.

Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования.

В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления, он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Александр Прокудин обратился к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Он уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев также будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.