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Руководитель Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина, к которому могут быть причастны правоохранители, будет беспристрастным.
Об этом идет речь в его комментарии относительно массовых акций протеста у Каховского райотдела полиции, пишет «Мост».
— Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и должным образом, - сообщил Александр Прокудин.
Начальник полиции Херсонщины, что событие находится на его личном контроле.
Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования.
В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления, он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Александр Прокудин обратился к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Он уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев также будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.
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Руководитель Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина, к которому могут быть причастны правоохранители, будет беспристрастным.
Об этом идет речь в его комментарии относительно массовых акций протеста у Каховского райотдела полиции, пишет «Мост».
— Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и должным образом, - сообщил Александр Прокудин.
Начальник полиции Херсонщины, что событие находится на его личном контроле.
Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования.
В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления, он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Александр Прокудин обратился к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Он уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев также будет лично контролировать расследование убийства 26-летнего жителя Каховки Владимира Чебукина.