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В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге «Киев - Чоп» произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
«4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге «Киев - Чоп», житель г. Киев, управляя автомобиолем «Lexus GS300» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Chevrolet Malibu», под управлением жителя Киевской области» , - говорится в сообщении.
Так, в результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet», жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля «Chevrolet» госпитализировали в ТП № 3 города Львова.
Также отмечается, что пассажир автомобиля «Lexus», жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге «Киев - Чоп» произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
«4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге «Киев - Чоп», житель г. Киев, управляя автомобиолем «Lexus GS300» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Chevrolet Malibu», под управлением жителя Киевской области» , - говорится в сообщении.
Так, в результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet», жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля «Chevrolet» госпитализировали в ТП № 3 города Львова.
Также отмечается, что пассажир автомобиля «Lexus», жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.