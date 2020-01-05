В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге «Киев - Чоп» произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

«4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге «Киев - Чоп», житель г. Киев, управляя автомобиолем «Lexus GS300» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Chevrolet Malibu», под управлением жителя Киевской области» , - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet», жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля «Chevrolet» госпитализировали в ТП № 3 города Львова.

Также отмечается, что пассажир автомобиля «Lexus», жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.