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В Николаеве, сегодня, 5 января, загорелась крыша молитвенного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного упрвления ГСЧС в Николаевской области.
В сообщении сказано, что в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре перекрытия крыши молитвенного дома религиозной общины церкви Христиан веры Евангельской.
— К месту были направлены пожарные 4-1 государственной пожарно-спасательной части. В течение 10 минут спасателям удалось локализовать пожар, а в 11:53 ликвидировать на площади 5 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в ГСЧС.
Отметим, что накануне одного из самых больших религиозных праздников - Рождества Христова, спасатели ГСЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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В Николаеве, сегодня, 5 января, загорелась крыша молитвенного дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного упрвления ГСЧС в Николаевской области.
В сообщении сказано, что в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре перекрытия крыши молитвенного дома религиозной общины церкви Христиан веры Евангельской.
— К месту были направлены пожарные 4-1 государственной пожарно-спасательной части. В течение 10 минут спасателям удалось локализовать пожар, а в 11:53 ликвидировать на площади 5 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в ГСЧС.
Отметим, что накануне одного из самых больших религиозных праздников - Рождества Христова, спасатели ГСЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.