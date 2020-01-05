В Николаеве, сегодня, 5 января, загорелась крыша молитвенного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного упрвления ГСЧС в Николаевской области.

В сообщении сказано, что в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре перекрытия крыши молитвенного дома религиозной общины церкви Христиан веры Евангельской.

— К месту были направлены пожарные 4-1 государственной пожарно-спасательной части. В течение 10 минут спасателям удалось локализовать пожар, а в 11:53 ликвидировать на площади 5 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в ГСЧС.

Отметим, что накануне одного из самых больших религиозных праздников - Рождества Христова, спасатели ГСЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.