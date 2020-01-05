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На севере Италии пьяный водитель за рулем автомобиля врезался в группу людей, которые стояли на остановке, в результате ДТП погибли шестеро туристов из Германии.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Люттах в Южном Тироле. Одиннадцать человек получили ранения.
27-летний водитель автомобиля, который провалил тест на содержание алкоголя в крови, арестован по подозрению в непредумышленном убийстве за рулем транспортного средства. Туристы, все молодые люди, стояли вдоль дороги, когда транспортное средство врезалось в них. Власть не считает, что авария была преднамеренной. Ведется следствие.
Люттах, или Лутаго по-итальянски, - это небольшой городок у австрийской границы, который популярный для катания на лыжах и других зимних видов спорта.
На место происшествия после инцидента отправились около 160 спасателей.
Напомним, 6 июня 2019 года на автодороге Харьков-Симферополь-Ялта вблизи села Николаевка Генического района автомобиль Volkswagen Passat врезался в остановку с людьми.
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На севере Италии пьяный водитель за рулем автомобиля врезался в группу людей, которые стояли на остановке, в результате ДТП погибли шестеро туристов из Германии.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье в небольшом городке Люттах в Южном Тироле. Одиннадцать человек получили ранения.
27-летний водитель автомобиля, который провалил тест на содержание алкоголя в крови, арестован по подозрению в непредумышленном убийстве за рулем транспортного средства. Туристы, все молодые люди, стояли вдоль дороги, когда транспортное средство врезалось в них. Власть не считает, что авария была преднамеренной. Ведется следствие.
Люттах, или Лутаго по-итальянски, - это небольшой городок у австрийской границы, который популярный для катания на лыжах и других зимних видов спорта.
На место происшествия после инцидента отправились около 160 спасателей.
Напомним, 6 июня 2019 года на автодороге Харьков-Симферополь-Ялта вблизи села Николаевка Генического района автомобиль Volkswagen Passat врезался в остановку с людьми.