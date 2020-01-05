На Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

«В районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.