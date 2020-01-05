|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
На Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.
«В районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
На Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.
«В районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Командование Объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.