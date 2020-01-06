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Шесть ракет упали в Багдаде в воскресенье. Среди них три ракеты упали внутри укрепленной столичной «Зеленой зоны», в которой располагаются правительственные здания и иностранные представительства, в частности, посольство США.
Об этом пишет Rueters со ссылкой на иракских военных.
Отмечается, что три другие ракеты упали в близлежащем районе Джадрия.
Всего, как пишет издание со ссылкой на полицию, были ранены шесть человек.
В свою очередь, издание Al Sumaria сообщает, что на место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.
Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.
Оба издания отмечают, что все шесть ракет имели тип «Катюша».
«Зеленая зона» — хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.
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Шесть ракет упали в Багдаде в воскресенье. Среди них три ракеты упали внутри укрепленной столичной «Зеленой зоны», в которой располагаются правительственные здания и иностранные представительства, в частности, посольство США.
Об этом пишет Rueters со ссылкой на иракских военных.
Отмечается, что три другие ракеты упали в близлежащем районе Джадрия.
Всего, как пишет издание со ссылкой на полицию, были ранены шесть человек.
В свою очередь, издание Al Sumaria сообщает, что на место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.
Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВС США.
Оба издания отмечают, что все шесть ракет имели тип «Катюша».
«Зеленая зона» — хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.