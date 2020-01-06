Группа прокуроров Офиса Генерального прокурора (ОГП) будет руководить расследованием резонансного убийства в Каховке.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ОГП.

— 5 января 2020 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года, - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Задача прокуроров Офиса, уже выехавших на место преступления, - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного преступления, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

Как известно, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области, убили 26-летнего мужчину. Его близкие подозревают полицию в расследовании ненадлежащим образом.

ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего мужчины.

В свою очередь председатель Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.